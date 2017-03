Elections Asap diffusion recrute 900 petites mains pour la mise sous pli

0

La société Asap diffusion recrute 900 personnes pour effectuer de la mise sous pli en vue des prochaines élections.

Basée au Pallet, Asap diffusion est chargée de l’envoi des professions de foi des candidats à la présidentielle et aux législatives dans l’ensemble des Pays de la Loire.

En partenariat avec Pôle emploi Clisson et les agences d’intérim Synergie, Abalone et Acttif du sud-Loire, la société recrute 900 personnes pour effectuer de la mise sous pli, du 2 au 4 mai et du 14 au 15 juin à Gétigné.

La mission consiste à réaliser de la mise sous pli manuelle, en 3X8, en contrat intérimaire, avec une rémunération brute de 9,76 euros de l’heure. Les candidats doivent savoir lire, écrire et compter. Le travail s’effectue en grande partie debout, avec peu ou pas de port de charges.

Pour postuler, trois jours d’inscription sont proposés : les mardi 4, jeudi 6 et jeudi 13 avril entre 8 h 30 et 12 h 30, au 3, rue de la Pépinière à Gétigné.

Se présenter avec une copie de sa carte d’identité, sa carte vitale, un justificatif de domicile, un relevé d’identité bancaire et un CV.

Plus d’informations : Abalone Rezé, tél. 02 51 89 63 62 ; Acttif Rezé, tél. 02 51 86 16 47 ; Synergie Clisson, tél. 02 51 71 70 07. L’offre est consultable sur le site pole-emploi.fr avec la référence 051PSSX.