Emploi Airbus aide ses alternants à décrocher un job

Airbus organisait ce jeudi à la cité des congrès de Nantes, la 6e édition de « Carnet de vol », une journée de job dating visant à aider ses alternants et ses stagiaires à trouver un emploi à l’issue de leur formation.

Près de 250 jeunes, du niveau CAP à bac + 5, ont ainsi pu nouer un premier contact avec une soixantaine d’entreprises proposant plus de 350 offres d’emploi en CDI dans l’aéronautique, la navale ou les énergies renouvelables. « Airbus accueille 1 700 alternants par an, mais on ne peut pas tous les embaucher », explique Yves Lenormand. La formule a fait ses preuves : en 2016, plus d’un jeune sur deux a décroché un entretien et près de la moitié ont reçu une ou plusieurs propositions d’embauche à l’issue de cette journée.