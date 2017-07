Emploi Chômage : une baisse en trompe-l'œil en juin

0

Le chômage reculé de 0,6 % le mois dernier en Loire-Atlantique. Mais seulement pour la catégorie A.

Fin juin, le département comptait 63 110 demandeurs d’emploi sans aucune activité. Un nombre en baisse de 0,6 % sur un mois et de 2,3 % sur un an.

Mais la tendance s’inverse si l’on inclut les chômeurs ayant ou non exercé une petite activité au cours du mois : leur nombre frôle les 118 000, soit 2,1 % de plus qu’en juin 2016.

Même constat au niveau régional : avec 168 270 inscrits à Pôle emploi, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A baisse de 0,3 % sur un mois et de 2,7 % sur un an. Mais si l’on inclut les catégories B et C, il grimpe à 316 370 chômeurs fin juin, soit 5 500 de plus qu’en juin 2016.

Maigre consolation, le très léger recul du chômage en Loire-Atlantique est plus marqué qu’au niveau national (0,3 % sur un mois, 1 % sur un an).

À noter par ailleurs que les moins de 25 ans sont les premiers bénéficiaires de cette petite embellie sur le front du chômage. Toutes catégories confondues, leur nombre a reculé de 7 % sur un an dans le département alors que celui des plus de 50 ans a grimpé de 6 %.