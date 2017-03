Emploi Cueillette du muguet : 1 300 postes à pourvoir fin avril

0

Les producteurs de muguet de la région nantaise et du Pays de Retz, qui assurent 80 % de la production française, recherchent pour la mi-avril une main d’oeuvre importante pour effectuer la cueillette, le tri et le conditionnement du muguet. Chaque année, la cueillette mobilise près de 5 000 saisonniers durant une dizaine de jours.

Partenaire habituel des maraîchers en Pays de la Loire, Pôle emploi propose plus de 1300 de postes en emplois saisonniers pour la récolte 2017.

Toutes les personnes motivées par ces travaux devront être disponibles entre le 19 et le 29 avril, avec la possibilité pour certains de travailler le samedi.

Pour candidater sur ces nombreux postes, les personnes intéressées sont invitées à consulter les offres sur le site www.pole-emploi.fr, espace région Pays de la Loire et dans «actualités régionales», la rubrique, «les journées muguet».