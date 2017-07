Emploi L'association Semes poursuit son activité d'insertion tout l'été

0

Les conseillers de l'association Semes servent d'intermédiaire entre les demandeurs d'emplois et les particuliers et entreprises.

Pas de farniente cet été à la Semes, l'insertion continue. « On continue pendant l'été d'être ouvert aux demandeurs d'emplois », souligne Sandrine Davodeau, chargée de développement de l'association intermédiaire. « Notre association a pour vocation d'accueillir les personnes en recherche d'emplois pour proposer un accompagnement social et professionnel et des missions de travail : entretien de locaux, espaces verts, manutention, hôtellerie-restauration, garde d'enfants », poursuit Sandrine Davodeau. Actuellement, la Semes fournit du travail à 150 personnes dans le Vignoble nantais.

Semes, association intermédiaire ouverte du lundi au vendredi, à Clisson, 1, rue des Filatures, 02 40 03 93 54, ou à Vallet, 6, rue de Bazoges, 06 22 00 30 58, ou à Aigrefeuille-sur-Maine, 27, rue de la Chapelle, 02 40 26 12 72.

Plus d'infos ce mardi 4 juillet dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud