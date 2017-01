Emploi Les Rendez-vous de l'apprentissage les 8 février et 22 mars à Gorges

0

Avec la Mission locale du Vignoble nantais, les Rendez-vous de l'apprentissage mettent des jeunes du Vignoble sur la voie de l'alternance.

Comment trouver une entreprise ? Quand commencer à chercher ? Quel est le salaire d'un apprenti ? Quels diplômes passer ? Toutes ces questions cheminent chez les 16/25 ans qui veulent orienter ou réorienter leur parcours vers une autre voie que scolaire : la voie de l'alternance (ou apprentissage). Sait-on aussi qu'un CAP, préparé en deux ans, peut l'être en un an quand on a le bac ? Et qu'on peut passer un double CAP en trois ans en préparant en troisième année un CAP connexe qui spécialise. Face aux questions, la Mission locale du Vignoble nantais anime deux Rendez-vous de l'apprentissage à Gorges : mercredi 8 février de 14 h 30 à 16 heures et mercredi 22 mars de 14 h 30 à 16 heures (inscriptions au 02 40 36 09 13).

Plus d'infos ce jeudi 19 janvier dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud