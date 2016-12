En quête d'histoires Qui se souvient du café le Charleston, rue Boileau ?

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes ou des sculptures, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans.

Le café Le Charleston se situait au 7 de la rue Boileau à Nantes à l'emplacement de la première enseigne LU. Ce grand bistrot fut respectivement tenu patr M. Eudeline (1982 à 1984), M. Millet et M. Guérin de 1989 à 1997. Jean-Paul Bouvet, qui nous a envoyé cette photographie y fut barman jusqu'en 1997, date de la fermeture. C'est ici que la première boutique des époux Lefèvre Utile (LU) allait voir le jour avant de s'installer en face du château des ducs de Bretagne et d'y bâtur un empire. La chronique nantaise rapporte qu'un très beau plafond boisé et sculpté s'y cacherait toujours.

Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com