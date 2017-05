Energie EDF Cordemais : l’une des deux tranches fioul a fermé

0

Avec un an d’avance, l’une des deux tranches fioul de la centrale EDF de Cordemais s'est définitivement arrêtée hier.

En janvier dernier, en pleine vague froid, elles en ont encore tourné à plein régime pour faire face au pic de consommation d’électricité. Une sorte de chant du cygne pour la tranche fioul n° 2 de Cordemais, qui s’est définitivement arrêtée hier.

Annoncée en février 2016, avec celles de la centrale de Porcheville (Yvelines), cette fermeture devait initialement intervenir au printemps 2018. Mais au début de cette année, EDF a annoncé que certaines de ces tranches fioul, qui ne tournent que quelques centaines d’heures par an, fermeraient plus tôt que prévu.

C’est donc chose faite depuis hier pour la tranche n° 2. Sa jumelle, la tranche n° 3, fermera « avant avril 2018 », indique la direction de la centrale.

En revanche, l’incertitude plane encore concernant l’avenir des deux tranches charbon, également menacées de fermeture. Leur conversion à la biomasse (mélange de déchets verts et de charbon) est à l’étude. Un démonstrateur semi-industriel devrait être opérationnel avant l’été.

La fermeture de la tranche n° 2 ne devrait pas avoir d’impact en terme d’emplois. Sur les 426 salariés d’EDF travaillant sur le site de Cordemais, 140 sont dédiés aux tranches fioul. « Ils seront redéployés sur de nouvelles compétences ou d’autres centrales », indique la direction.