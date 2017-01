Energie Pic de froid : la centrale EDF de Cordemais à plein régime

0

En prévision du pic de froid, les deux tranches charbon de la centrale tournent à plein régime. Les deux tranches fioul vont être lancées cet après-midi.

Depuis ce matin, les deux tranches charbon de la centrale EDF de Cordemais (2 X 600 mégawatts) tournent à plein régime en prévision de la vague de froid attendue cette semaine.

Ces tranches 4 et 5 étaient en travaux depuis 2 ans, un chantier de 350 millions d’euros destiné à les prolonger jusqu’en 2035. La tranche 5 a déjà redémarré depuis quelques semaines, la n° 4 était encore en phase d’essais de requalification. « Son redémarrage définitif était prévu vers la mi-mars mais nous l’avons relancé plus tôt », explique la porte-parole d’EDF.

Les deux tranches fioul (2 X 700 MW) vont également redémarrer cet après-midi, à la demande de RTE, le réseau de transport d’électricité. Ces tranches fioul se sont sollicitées que quelques milliers d’heures par an, pour faire face aux pics de consommation. Elles doivent fermer définitivement en avril 2018.

Les deux tranches charbon doivent également fermer à terme. Mais aucune date n’est encore arrêtée. L’an dernier, les syndicats s’étaient mobilisés pour empêcher le vote d’une nouvelle « taxe carbone » applicable au 1er janvier 2017. Selon eux, cette taxe aurait condamné Cordemais et les quatre autres centrales charbon françaises à très court terme.

