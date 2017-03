Enquête Troadec Finistère : un livre du père retrouvé, deux étangs inspectés

0

A quelque 260 kilomètres de Nantes les recherches ont repris vendredi matin dans le secteur de Dirinon, près de Brest, dans le Finistère, d'où est originaire la famille Troadec. C'est là qu'un manuel scolaire appartenant au père de la famille a été retrouvé jeudi.

Dans le même secteur, une joggeuse était tombée mercredi sur la carte vitale de Charlotte, glissée dans une poche de pantalon, ainsi que sur une carte bancaire. "L'inspection se poursuit sur le secteur où ont été trouvés ces indices", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. "On recontrôle tout, on inspecte tous les fossés, on va plus dans le détail", a ajouté cette source àl'AFP.

Une cinquantaine de gendarmes sont sur place et recevront des renforts dans l'après-midi. Après avoir inspecté l'étang du Roual jeudi, des plongeurs sondaient dans la matinée un autre étang de la même zone, sur un site privé, près d'un axe routier inaccessible aux médias.

Après avoir survolé ces derniers jours toutes les côtes proches de Dirinon, les points d'eau, les zones tant boisées que découvertes, "de manière très systématique et fouillée", selon la source proche de l'enquête, l'hélicoptère de la gendarmerie n'a pas été mobilisé vendredi.

AFP