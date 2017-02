Environnement Bois énergie 44 : vers la liquidation judiciaire

0

La coopérative Bois énergie 44, qui valorise les haies pour alimenter des chaufferies en Loire-Atlantique, doit être placée en liquidation judiciaire courant mars. La société avait convaincu une cinquantaine d'agriculteurs de couper le bois du bocage, afin d'alimenter des chaufferies collectives « pour des piscines, des Ehpad, etc. ». Reste que les contrats avec les collectivités ont été insuffisants. Exemple : Erdre et Gesvres a changé de prestataires pour la chaufferie de la piscine de Nort-sur-Erdre, puis décidé de chauffer sa future piscine de Treillières/Grandchamp au gaz. Et des négociations de la dernière chance avec Nantes métropole n'ont pas pu aboutir ces derniers jours.

Bois énergie 44, qui permettait la valorisation des haies du bocage dans différents secteurs de Loire-Atlantique, compte un salarié et de nombreux agriculteurs qui n'ont pas été payés pour le bois fourni en 2016, ce qui représente parfois près de dix mille euros.

Plus d'informations dans Presse Océan du mercredi 1er mars