Environnement Chaufferie de la Californie : les capteurs installés

Les deux stations de mesure ont été installées. Le 28 février à Trentemoult et le 2 mars aux Couëts.

Opérationnelle depuis le 28 novembre dernier, la chaufferie de la Californie composée d'une chaudière gaz et bois (ouverture en 2019) est implantée entre Rezé et Bouguenais. Et interpelle toujours les riverains à propos des rejets de fumées de la chaufferie.

Mercredi dernier, ils ont de nouveau fait part de leurs inquiétudes lors d'une réunion publique à Rezé (PO du 2 mars). Les deux stations, équipées de trois capteurs chacune, viennent d'être installées aux Couëts « lieu privilégié par l'organisme Air Pays de la Loire comme étant le plus pertinent » et à Trentemoult près de l'école Jean-Jaurès.

