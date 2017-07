Environnement Chaufferie de la Californie : "pas de dépassement des polluants"

0

Air Pays de la Loire caertifie "qu'aucun dépassement n'a été mesuré sur l'ensemble des polluants. Sauf deux élévations ponctuelles de particules fines qui "seraient dues à des sources extérieures et non à l'équipement".

Les stations installées en mars aux Couëts et à Trentemoult pour contrôler l'air de la chaufferie de la Californie, implantée entre Bouguenais et Rezé, livrent leurs premières mesures après trois mois de fonctionnement. Un bilan a été établi et présenté au Comité de suivi de la Chaufferie Californie * par Air Pays de la Loire, organisme agréé.

« Aucun dépassement n'a été mesuré sur l'ensemble des polluants aux Couëts et à Trentemoult quelque soit le pas de temps considéré indique Nantes Métropole. Les niveaux moyens mesurés sont du même ordre de grandeur que les niveaux de fond mesurés sur l'agglomération nantaise pour les particules fines (PM10) et le dioxyde d'azote (NO2) ».

