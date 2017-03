Environnement La Roche-sur-Yon : manifestation régionale contre les éoliennes

0

La fédération Vendée Tempête, qui fédère une dizaine de collectifs vendéens opposés à des projets de fermes éoliennes terrestres, appelle ce samedi matin 25 mars à un rassemblement à La Roche-sur-Yon, devant le siège du Sydev, Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée.

Les groupes vendéens anti-éolien ont appelé ce samedi leurs homologues de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres à les rejoindre à La Roche-sur-Yon pour dénoncer des projets qui, selon eux, sont générateurs de nuisances et modifient en profondeur les campagnes, le tout sans débat.

Les élus de l'opposition du groupe socialiste, écologiste, radical et républicain du conseil régional des Pays de la Loire rappellent à cette occasion leur attachement à toutes les formes d'énergies renouvelables. « Chacun doit être conscient du fait que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs en énergies renouvelables si nous n'investissons pas massivement dans l'énergie éolienne, sur terre comme en mer », note l'écologiste nantaise Emmanuelle Bouchaud. Le socialiste nantais Eric Thouzeau attend de Bruno Retailleau, le président LR de la Région, qu'il réaffirme « clairement et sans ambiguïté la volonté régionale d'accompagner le développement de l'éolien terrestre et offshore en Pays de la Loire. C'est un enjeu en termes de climat et d'environnement mais également en termes d'activité économique et d'emploi ! ».