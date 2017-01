Environnement Ils agissent pour la qualité de l'Erdre

0

Ramasser les déchets, entretenir les marais, sensibiliser les habitants... La fédération des Amis de l'Erdre s'active.

On fermera quand on pourra se baigner dans l'Erdre », sourit Clément Amour. D'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Il le sait. À 34 ans, Clément est médiateur de rivière à la fédération des Amis de l'Erdre (FAE).

« C'est un boulot très prenant, mais passionnant. Le matin, je peux faire de la comptabilité au bureau et l'après-midi, de la tronçonneuse dans les marais ». La fédération existe depuis 26 ans. « Elle est née de la volonté de protéger et valoriser l'Erdre ». Aujourd'hui, elle regroupe une centaine de personnes, « des particuliers et des associations ». « Nous agissons surtout sur l'Erdre navigable. Nous menons des actions à La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Sucé-sur-Erdre... », complète Anna Roger, 32 ans. La Sébastiennaise est animatrice rivière. « J'interviens dans les écoles sur le cycle de l'eau, j'organise des clubs nature... »

