Equitation Julien Courbet concourt en famille au Jumping de La Baule

Passionné d'équitation, Julien Courbet prendra part dès aujourd'hui au Jumping International de La Baule.

L'animateur de C8 sur Savoir Faire sera également accompagné de sa fille Lola, grande fan de sports hippiques elle aussi, qui montera sur Quercy du Touney. Tous deux seront au départ du CSI1*.

Ce concours réservé aux amateurs aguerris et aux chevaux en devenir, met aux prises plus de 54 cavaliers et 65 chevaux. Au total, tous sont engagés sur 8 épreuves, débutant dans la matinée.

Organisé en parallèle du CSIO5*, le CSI1* verra les cavaliers se confronter dans un mini Derby (comme l’élite mondiale de saut d’obstacles, ndlr) le Samedi 13 mai et dans un Grand Prix le dimanche 14 mai en clôture du Longines Jumping International de La Baule 2017.

L'an dernier, Alban Castellani (France) sur Venezia de Beuvreuil, s'était imposé lors de ce mini Derby.

Et jeudi @jumpinglabaule le plus beau concours de france les plus grands champions et les autres .. pépère part Demain #jumping pic.twitter.com/JvTygAxNN6 — Julien Courbet (@courbet_julien) 9 mai 2017

Ca roupille sur la route de La baule ! @jumpinglabaule elle s est meme ps aperçu qu on a 1h de retard sur sa bouffe , c est pas son genre pic.twitter.com/9SElhZWb4t — Julien Courbet (@courbet_julien) 10 mai 2017