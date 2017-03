Erdre et Gesvres Le salon du livre jeunesse à ne pas rater

0

Pour cette 13e édition, le public pourra découvrir la richesse de la littérature jeunesse, avec 17 auteurs et illustrateurs et les éditions Les Fourmis rouges et Cambourakis. Dédicaces, expositions, spectacles, ateliers vont attirer à nouveau de nombreuses familles à a salle de la Papinière ce samedi 25 mars jusqu'à 19h et dimanche 26 de 10 heures à 18 heures, route de la Papinière à Sucé-sur-Erdre.

A noter : ds ateliers d'illustration sont proposés tout le week-end, sur la peinture aquatique, sur la radio, etc. Des expositions étonnantes sont à découvrir, sans oublier la possibilité d'échanger avec de nombreux illustrateurs et auteurs.

www.salonlivre-erdreetgesvres.fr