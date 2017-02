Eric et Ramzy "parrains du jumelage entre St-Nazaire et Mouthe"

0

Martin Arnout, adjoint au maire, veut lancer un jumelage entre Mouthe, dans le Doubs et St-Nazaire : « Dont Éric et Ramzy seront les parrains ». Michaël Youn, qui était samedi soir à St-Nazaire, « une ville que j’adore », pour l’avant-première du téléfilm « Mon frère bien aimé » a passé un message de la part de ses deux copains Éric et Ramzy qui eux s’étaient durement moqués de St-Nazaire il y a an. Michaël Youn n’a fait « que transmettre » le message : « Ils m’ont dit qu’ils ont trouvé une ville plus moche que St-Nazaire… c’est Mouthe ». Pour Martin Arnout les deux villes devraient se rapprocher, « les Nazairiens iront faire du ski dans le Jura et les Meuthiards viendront se baigner sur nos côtes ».