Evènement Le salon du végétal pousse à Nantes

0

Les dernières tendances seront au Salon du végétal, dont la 32e édition se tient à Nantes du 20 au 22 juin.

Les organisateurs ont délaissé Angers, au grand dam des édiles de la cité du Roi René, pour rejoindre celle des Ducs de Bretagne dont le parc des expositions de la Beaujoire était plus adapté à son développement.

Un concept inédit développé avec la boutique Jane, à Nantes

Ce salon réservé à 100 % aux professionnels du végétal, du jardin et de la nature en ville passe ainsi de 500 à 600 exposants au sein de quatre pôles : production, distribution, espaces verts et fleuristerie.

Une part plus importante est consacrée aux produits et matériels répondants à la demande de la filière. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus. « Le pôle production installé hall XXL affiche complet. Il présentera la plus grande palette de végétaux et de nouveautés végétales actuellement en France ainsi que les tendances », souligne Philippe Wegmann, président du Bureau horticole régional, société organisatrice de ce salon.

Plsu d'informations dans votre édition du vendredi 9 juin 2017.