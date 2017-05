Evènement Une première pour la "Nantes Kayak"

0

Ce dimanche 21 mai, le Nantes Atlantique Canoë-kayak organise la première édition de la « Nantes kayak ».

« La force de cet événement, c’est qu’il est ouvert à tous et accessible aux enfants, mais aussi aux personnes en situation de handicap », confie Quentin Plouzeau, responsable de organisateur. Ce nouveau venu dans les rendez-vous sportifs natais, a pour objectif de promouvoir la pratique du canoë-kayak et des sports de pagaie (pirogue, dragonboat ou encore le très à la mode stand up paddle) dans un cadre festif et original.

À travers deux formules proposées, les participants pourront découvrir l’Erdre autrement. Parmi les formules mises en place : la Pag’Erdre. Cette randonnée nautique de 9 km, est une randonnée d’orientation. « Les participants devront suivre des balises dissimulées tout au long du parcours », indique Quentin Plouzeau, avant de poursuivre : « L’autre formule, c’est la NACK Race, une course chronométrée de 9 km. Elle reste accessible à tout public, quel que soit le niveau. C’est la plus sportive de la journée. »

Exposants et animations attendront les participants à leur arrivée.

Départ de la Rando à 11h et de la Race à 12h. Inscriptions sur le site internet du NACK