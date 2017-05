Exclusif St-Herblain, Nantes, Matignon, le Quai d'Orsay : Ayrault se confie

0

Ce soir, il a cédé la place à Jean-Yves Le Drian et quitté le Quai d’Orsay. La fin d’une aventure politique et de quatre décennies au service de ses concitoyens. Dans une interview à Presse Océan, Jean-Marc Ayrault se confie sur sa première élection à la mairie de Saint-Herblain, les années passées à diriger Nantes et façonner la métropole, son passage à Matignon, ses relations avec Arnaud Montebourg, son travail au Quai d'Orsay. Il évoque aussi son avenir. Car si Jean-Marc Ayrault ne brigera plus de mandats, il entend encore «être utile».

