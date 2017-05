Exposition « L’éternité, rêve humain et réalités de la science » à Nantes

0

La nouvelle exposition temporaire du muséum d’histoire naturelle explore la question de l’éternité jusqu'au 12 mars.

« L’homme a toujours rêvé d’éternité », assure Philippe Guillet, directeur du muséum d’histoire naturelle de Nantes. « C’est un thème universel qui nous intéresse tous. »

Le ton est donné dès l’entrée : le visiteur est accueilli par une momie égyptienne

Le visiteur est accueilli dès l’entrée par une momie égyptienne datant de la basse époque de l’Égypte ancienne : « Notre but n’est pas de parler que de la mort, note Philippe Guillet. Mais nous sommes interpellés dès le début de l’exposition par notre finitude, et on l’évacue pour s’intéresser à la façon dont l’homme est parti en quête de cette éternité, mais nous regardons aussi dans la nature et dans l’univers. »

S’il est rare pour un muséum de parler d’une notion comme l’éternité, Philippe Guillet est convaincu de la légitimité d’une telle exposition : « Nous nous imprégnons des questions de société pour créer nos expositions, remarque ce dernier. L’angoisse de vieillir et la peur de mourir sont des thèmes actuels. Un musée doit être ancré dans la société. »

