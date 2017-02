Face à la rédaction François Monti, pdt de la chambre régionale des comptes

0

Créées en 1982 par les lois de décentralisation, les chambres régionales des comptes exercent sur les collectivités territoriales et les établissements publics locaux "un contrôle externe à la fois proche, impartial et indépendant, en assumant une fonction préventive essentielle". Composées de magistrats, leur statut et leur fonctionnement collégial fondent leur indépendance. A travers leurs jugements, leurs rapports, leurs avis, et leurs recommandations, elles contribuent à l’amélioration de la gestion publique.

A l'occasion de la présentation du rapport d'activité pour 2016, la rédaction de Presse Océan a rencontré François Monti, le président de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire.

La CRC des Pays de la Loire en quelques chiffres

Effectifs : 20 magistrats, 20 vérificateurs, 15 agents administratifs

Compétence : 900 comptes sur l’ensemble de la région, représentant 13,5 milliards d’euros

Le rapport d’activité de la juridiction a pour finalité de rendre compte de cette activité de contrôle diversifiée et, dans le souci de faire « œuvre utile », de tirer notamment des enseignements de portée transversale des 53 rapports d’observations définitives rendus publics en 2016 étant souligné que les observations formulées répondent à un triple objectif : apporter une information aux élus locaux qui peuvent ainsi prendre connaissance d’éventuels dysfonctionnements ; contribuer à l’amélioration de la gestion des organismes contrôlés, en invitant leurs responsables à suivre les recommandations de la chambre, à corriger ou à prévenir les dysfonctionnements relevés ; participer à la démocratie locale en informant le citoyen sur l’emploi des deniers publics.

