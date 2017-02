Fait divers Coup de feu accidentel pendant un discours de François Hollande

0

François Hollande était en Charente à Villognon, ce mardi après-midi, pour l'inauguration de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Lors de son discours, un coup de feu a retenti, l'obligeant à s'interrompre une vingtaine de secondes.

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 février 2017

Selon France 3 et le journal Sud Ouest, le coup de feu a été tiré accidentellement par un tireur d'élite du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Poitiers. Il était situé sur un toit et avait mal enclenché la sécurité de son arme.

La belle a pénétré dans le chapiteau où se tenait la cérémonie et a blessé à la jambe deux personnes, un maître d'hôtel et un employé de la société Mesea, chargée de la maintenance et de l'exploitation de la LGV.