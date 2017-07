Fait divers L'ancien sapeur-pompier de Bouaye décède après une collision en mer

0

La nouvelle a fait l’effet d’une onde de choc à Bouaye. Alain Moreau, sapeur-pompier volontaire à la retraite, est décédé dimanche en fin d’après-midi, des suites de ses blessures.

L’homme de 63 ans avait rejoint quelques amis du côté de Noirmoutier pour participer à une partie de pêche à la palourde.

Trois navires se suivaient et sans que l’on sache très bien comment deux d’entre eux, le bateau pneumatique d’Alain Moreau et une vedette, sont entrés en collision, vers 14 h 30. Le sexagénaire et un de ses amis sont tombés à l’eau et le temps que les secours arrivent Alain était déjà inconscient. Il avait été évacué en urgence par hélicoptère au CHU de Nantes...

