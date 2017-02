FC Nantes A Bastia, les Canaris veulent aborder une nouvelle dynamique

0

Depuis trois semaines et un dernier succès obtenu aux dépens de Caen (1-0), l’effet Conceiçao s’est etiolé et Nantes sent de nouveau le souffle chaud des attardés, dont Bastia l'adversaire du soir, qui cravachent en bas du classement.

Une équipe corse en crise, dont le dernier succès remonte à l’année dernière (le 18 décembre et un succès 2-1 à Rennes) et qui reste sur une vilaine série de six matches sans victoire, dont cinq défaites. Des Bastiais qui risquent ce soir d’évoluer dans un contexte hostile, des supporters réclamant la démission des dirigeants. Toute ressemblance avec une autre équipe serait purement fortuite… quoique.

« On a vécu ce qu’ils traversent en ce moment et nous ne sommes pas sortis d’affaire non plus », rappelle Léo Dubois.

