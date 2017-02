FC Nantes A cause de la pluie et du vent, le match à Bastia est reporté

0

En raison de la pluie et du vent, le match entre le SC Bastia et le FC Nantes est reporté à une date ultérieure. La pelouse de Furiani est impraticable et la météo ne va pas s'arranger d'ici la fin de la journée.

En raison de l'état de la pelouse, impraticable, la rencontre est officiellement reportée à une date ultérieure. #SCBFCN pic.twitter.com/g0oTeRhcSV — FC Nantes (@FCNantes) 8 février 2017

Monsieur Buquet : "On se doit d'assurer la protection des joueurs et une qualité de jeu. Les conditions ne sont pas réunies." #SCBFCN pic.twitter.com/ALRCO763Ya — FC Nantes (@FCNantes) 8 février 2017