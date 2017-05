FC Nantes A Lyon, les Canaris ont une revanche à prendre (17h)

1

Le souvenir de la raclée est encore dans toutes les têtes. Bien sûr, la situation actuelle des Canaris, aujourd’hui 8es, permet de prendre du recul vis-à-vis de la plus large défaite concédée à domicile par le FC Nantes en Ligue 1. Mais ce 0-6 infligé le 30 novembre par l’Olympique Lyonnais, les Nantais ne l’ont pas digéré. Même cinq mois après.

« C’était un cauchemar, se souvient Amine Harit, qui était sur la pelouse ce soir-là. Prendre six buts dans un match, c’est horrible. »

Le n°14 du FCN ne le cache pas, les joueurs ont évidemment évoqué le match aller cette semaine. « Oui, on a un peu plaisanté dans la semaine en se disant : t’imagines, si ça se reproduit encore ? Mais franchement, on sait très bien qu’avec notre état d’esprit d’aujourd’hui, ce n’est pas possible de revivre la même chose. Et bien sûr, il y a un désir de revanche dans le groupe. Ce match aller nous reste en travers de la gorge mais il nous a aussi poussés à effectuer cette remontée phénoménale ! »

Pour tout savoir sur cette rencontre, rendez-vous dans "Presse Océan" de ce dimanche 7 mai. A lire également en version numérique en cliquant ici