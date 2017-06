FC Nantes Adjoint historique de Monaco, Jean-Petit raconte Claudio Ranieri

didierj

Eh oui, pour les plus anciens ils seront d'accord avec moi.

jean PETIT a été un très bon joueur, un très bon milieu à l'AS Monaco mais à l'opposé de son illustre successeur et homonyme Emmanuel PETIT (aucun lien de parenté,je crois), Jean a grandi en s'occupant des générations suivantes.

Emmanuel lui mis à part critiquer ses ex-partenaires, les nouveaux et bientôt les futurs footeux qu'a-t-il démontrer? RIEN tout comme DUGARRY.

Ce ne sont que des grandes guoules n'apportant rien au footeux, sinon leurs venins.