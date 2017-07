FC Nantes Adrien Thomasson : "On était tous blanc"

0

A Annecy, lors du stage d'avant-saison, les Canaris ont pu faire connaissance avec Claudio Ranieri et sa nouvelle méthode. "Les entrainements sont basés sur deux parties : une physique (les jambes) et l'autre avec pas mal de tactique, révèle Adrien Thomasson. Mais aussi beaucoup de jeu." Cette préparation à l'italienne a plutôt été placée sous le signe du physique. "J'ai en mémoire la journée où on a le plus travaillé, se souvient le Savoyard. Le visage de tout le monde m'a marqué. On était tous blanc, vidé. On n'arrivait même plus à rentrer à l'hôtel après l'entrainement (sourire)." Quand on sait que ledit hôtel jouxte le stade...

