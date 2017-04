FC Nantes Amine Harit : " On est récompensé"

0

Amine Harit affiche sa satisfaction après la victoire du FC Nantes face à Lorient (1-0) et l'annonce de la prolongation du contrat de Sergio Conceição. « Le plus important, c’était de prendre les trois points, souligne le jeune milieu de terrain nantais. C’est chose faite. Dans la difficulté mais le principal est là. On est récompensé. On fait un bon match, on se procure énormément d’occasions. Là, on s’accorde une fin de saison pleine de plaisir. La prolongation du coach ? Il nous a fait énormément de bien. Cela prouve qu’il veut s’inscrire dans la durée ici. Et un projet est en train d’être mis sur pied. C'est un bon projet. Me concernant, on verra comment ça se passe en fin de saison. Mais ça ne changera rien que le coach reste ou pas… ».

