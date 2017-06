FC Nantes Arrivée de Ranieri : Kita accuse Domenech de faire blocage

0

Le FC Nantes s'est mis d'accord avec l'illustre entraîneur italien Claudio Ranieri sur la base d'un contrat de deux ans. Seul hic : l'ancien coach de la Juve, de Chelsea et de Leicester a dépassé l'âge limite (65 ans) pour être recruté par le FCN selon les règlements de la LFP. "Mais elle d'accord" assure Waldemar Kita, le président du FC Nantes, qui a accusé lundi soir, dans un entretien accordé à France Info, la Fédération française de football (FFF) et "Monsieur Domenech" (Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France est aujourd'hui le président de l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unecatef), ndlr) de "bloquer un peu le dossier" alors que Claudio Ranieri est entendu avec les dirigeants de la maison jaune pour entraîner les Canaris. Affaire à suivre...