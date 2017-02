FC Nantes Avec Conceiçao, les Canaris font mieux que Nice, Lyon ou l'OM

0

Contre Dijon vendredi soir (victoire 3-1), Sergio Conceiçao a dirigé sa 10e rencontre de Ligue 1. Depuis son arrivée, la moyenne du FC Nantes sur ces dix rencontres est de 2 points par match, contre 0,87 pour René Girard !

Si l’ancien coach de Braga avait pris en main l’équipe en début de saison, Nantes occuperait la 4e place du championnat avec 52 points, à seulement quatre unités du PSG.

On extrapole, certes, et de toute façon on ne peut pas refaire l’histoire mais, si on prend les dix derniers matches de Ligue 1, le FCN a engrangé 20 points et avance plus vite que Nice (16 points sur la même période), Lyon (18), Saint-Etienne (14) ou Marseille (18). Seuls Monaco et Paris, avec 23 points lors des dix derniers matches, font mieux...

