0

En contrepartie du transfert de Sergio Conceiçao, le FCN a récupéré deux joueurs du FC Porto, à savoir Chidozie Awazien, défenseur central nigérian de 20 ans, et Joris Kayembe, ailier gauche belge de 22 ans. Le premier est prêté pour un an avec option d'achat (12 M €) tandis que le second fait l'objet d'un transfert définitif.

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan de ce dimanche 4 juin