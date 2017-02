FC Nantes Bammou : "Je ne comprends pas pourquoi on m'en veut autant"

sytchev44

Eh bien nous les supporters, on ne comprend pas pourquoi Mr Bammou fait encore parti de ce club.

Si Mr Bammou est si bon que cela, les clubs auraient du se jeter sur lui au dernier mercato... ah bah non il est encore au FC Nantes.

Mr Bammou, après sa bonne première saison, je corrige, sa première saison correcte (pour un débutant), c'est vu trop beau.

Mr Bammou a vite oublié d’où il venait (à part quand il fait le beau devant les caméras) et a pris le melon !

Son attitude lors du dernier PSG - Nantes en est la preuve. Alors que le club était dans une passe délicate, Mr Bammou a joué les individualistes et à oublié de faire la passe à Fernando pourtant mieux placé. Fernando lui, est parti, il était certes pas très technique et pas très rapide, mais lui, il mouillait le maillot de Nantes FC !!!

Alors Mr Bammou, au lieu de faire la pleureuse dans la presse, enfiler le bleu de chauffe, mouiller le maillot pour notre Nantes FC, enchainez les bonnes prestations (passes décisives, buts)... et alors, peut-être, je dis bien peut-être, nous arrêterons de vous siffler (mais nous n'oublierons pas votre attitude déplorable du mec qui pense qu'à sa gueule)...