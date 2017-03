FC Nantes "Ce sera difficile" déclare Sala à J-2 du derby face à Angers

0

En conférence de presse à la Jonelière ce vendredi matin, Emiliano Sala et Adrien Thomasson ont évoqué le match à venir dimanche face au SCO d'Angers et estiment être prêts. "Dimanche, ce sera difficile. Les deux équipes sont sur une bonne phase. On sera devant notre public", a notamment déclaré Emiliano Sala. Son objectif pour l'équipe : atteindre les 43 points.

La conférence de presse était retransmise en partie sur le compte Twitter du FC Nantes :

@EmilianoSala1 : "On a eu quelques jours pour se reposer. On a bien travaillé pendant cette trêve pour préparer cet important #FCNSCO." pic.twitter.com/3yQeDdbOH7 — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

@EmilianoSala1 : "Je ne me fixe pas un objectif de buts, même si j'aimerais bien passer la barre des 10 en @Ligue1." #FCNSCO pic.twitter.com/7FCzg9IaVs — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

@EmilianoSala1 : "Je pense que l'on peut toujours progresser, dans n'importe quel domaine. Le 1 contre 1, je dois le progresser." #FCNSCO pic.twitter.com/95wVIueeez — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

@EmilianoSala1 : "L'arbitrage vidéo ? Ca amène moins d'erreurs, mais en tant qu'Argentin, ça enlève le côté spontané du foot." #FCNSCO — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

@EmilianoSala1 : "Dimanche, ce sera difficile. Les deux équipes sont sur une bonne phase. On sera devant notre public." #FCNSCO pic.twitter.com/uOgCwrp6ba — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

@EmilianoSala1 : "Il faut atteindre les 43 points le + rapidement, puis continuer à se fixer des objectifs et regarder vers l'avant." pic.twitter.com/RUQ39CQvwG — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "Pendant la trêve, on a pu voir quelques jeunes joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est bien." #FCNSCO pic.twitter.com/vUTzZ3nHFK — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "On est sur une bonne dynamique. Après la trêve, il va falloir repartir même si la pause a fait du bien." #FCNSCO pic.twitter.com/2azsHr606C — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "Dimanche, ce sera important, face à une équipe en forme qui reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs." #FCNSCO pic.twitter.com/rMYRcgeiNb — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "On met beaucoup d'intensité dans notre jeu, c'est une de nos forces, qui fait déjouer nos adversaires." #FCNSCO pic.twitter.com/lIXqqxJ2Zt — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "Personnellement, depuis que je suis ici, on n'a jamais perdu contre Angers. Mais il va falloir être méfiants." #FCNSCO — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "Dans un premier temps, il faut assurer le maintien qui se rapproche." #FCNSCO — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "Une fois le maintien acquis, on pourra se projeter vers d'autres objectifs." #FCNSCO — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017

Adrien Thomasson : "Mon but face au SCO en Coupe ? On a commencé à m'en reparler cette semaine. Mais c'est derrière moi." #FCNSCO pic.twitter.com/Uah7RmgFJO — FC Nantes (@FCNantes) 31 mars 2017