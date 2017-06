FC Nantes C'est officiel, Sergio Conceiçao n'est plus l'entraîneur des Canaris

1

Sergio Conceiçao n'est officiellement plus l'entraîneur du FC Nantes. Une semaine tout juste après l'annonce fracassante de son envie de départ pour le FC Porto, le site officiel des Canaris a annoncé ce mardi après-midi la nouvelle.

"Malgré toute la confance et le soutien que le club et ses supporters ont manifesté à leur entraîneur et un contrat récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2020, Sergio Conceiçao a fait part à la direction du FC Nantes de sa volonté irréversible de rejoindre le FC Porto, sans délai", est-il écrit. (...)

"Le FC Nantes n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette décision inattendue", ceci afin de préparer la saison à venir dans les meilleures dispositions. "Un accord vient d'être trouvé avec les représentants de Sergio Conceiçao, ses trois adjoints et le FC Porto."

Désormais, Waldemar Kita et le FC Nantes doivent trouver un successeur au technicien portugais...

Retrouvez toute l'actualité du FC Nantes dans votre journal Presse Océan. A lire également en version numérique en cliquant ici