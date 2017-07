FC Nantes Chidozie Awaziem chez les Canaris, c'est fait

0

Après Joris Kayembe, le FC Nantes a officialisé ce mercredi sa 2e recrue de l'intersaison, en la personne du défenseur central nigérian Chidozie Awaziem. Comme le Belge, ce jeune joueur (20 ans) arrive sur les bords de l'Erdre dans le cadre du départ de Sergio Conceiçao au FC Porto.

Kayembe et Awaziem sont les deux joueurs échangés contre le technicien portugais. Mais si le premier s'est engagé pour 4 ans avec les Canaris, le second n'arrive chez les Jaune et Vert que sous forme d'un prêt d'un an. Il a rejoint ce mercredi le reste du groupe en stage à Annecy.

A noter qu'il portera cette saison le n°12.

