FC Nantes Cinq Canaris du groupe pro avec leur sélection nationale

Outre les jeunes Elie Youan, Batista Mendy, Abdoulaye Dabo et Loïc Piquionne, cinq joueurs du groupe professionnel du FC Nantes sont retenus par leur sélection nationale ces jours-ci. L'attaquant Préjuce Nakoulma a été convoqué avec l'équipe du Burkina Faso pour disputer deux matches amicaux. Le milieu offensif ou attaquant Yacine Bammou a rejoint la sélection marocaine avec laquelle il jouera deux rencontres amicales, dont l'une face au Burkina de... Nakoulma le 24 mars à Marrakech ! L'avant-centre Mariusz Stepinski a lui été appelé avec la Pologne U21alors que le défenseur latéral Enock Kwateng et le milieu de terrain Amine Harit seront avec l'équipe de France U20, qui disputera du 23 au 28 mars un tournoi en Bretagne face au Sénégal, à l'Angleterre et au Portugal.