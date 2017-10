FC Nantes Claudio - Sergio, même bilan

iffic

Difficile à dire!!

Avec conceicao,pas photo,l'équipe jouait mieux!!!l'equipe était plus cohérente sur le terrain et marquait plus!tout en défendant plutôt bien!

Par contre Ranieri est plus pragmatique et plus ''genial bricoleurs dans la mesure où pour l'instant son groupe est plus faible que l'an passe!

Si la défense est plus costaud avec l'apport de palois,le milieu et l'attaque sont plus faibles!Gillet pas remplace,Rongier pas au top,Thomasson loin de son rendement optimal!

D'où une attaque sans beaucoup de ''munitions''

Donc ranieri qui fait aussi bien avec moins semble meilleur!il est vrai qu'il est plus expérimenté et faudra voir sur la durée si son style peu économe en efforts peut durer.il est vrai aussi que son groupe peut s'améliorer quand les nouveaux seront totalement intégrés.

donc,à priori avantage ranieri,mais c'est subjectif.disons que les 2 se valent.

Et qu'il aurait été intéressant de poursuivre avec conceicao,surtout si kita lui avait donné les moyens promis!mais on refait pas l'histoire!