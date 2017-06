FC Nantes Claudio Ranieri, c'est officiel

0

"Benvenuto Mister Ranieri". Le FC Nantes vient de publier ce message ce jeudi après-midi sur son site internet. Le technicien italien, entraîneur Fifa de l'année 2016 après le titre de champion d'Angleterre glané avec Leicester, est officiellement le nouveau coach des Jaune et Vert.

Le FC Nantes a le plaisir d’annoncer la signature de Claudio Ranieri ! #BenvenutoMister



Communiqué https://t.co/HV6fSH8ked pic.twitter.com/zqH58mRSkg — FC Nantes (@FCNantes) 15 juin 2017

Si Waldemar Kita avait annoncé la nouvelle dès le début de semaine (annonce de l'accord de Ranieri lundi et confirmation de l'accord de la Ligue mardi), la nouvelle n'avait pas encore été officialisée par le club, insinuant le doute chez les supporters nantais, surtout après la rumeur d'une offre de dernière minute de Crystal Palace.

S'il connaît déjà la Ligue 1 pour avoir déjà entraîné l'AS Monaco (2012-2014), Claudio Ranieri est surtout connu pour avoir entraîné les plus grands clubs européens et avoir décroché un titre miraculeux avec Leicester en 2016. Un énorme coup pour le FC Nantes, dix jours après le départ officiel de Sergio Conceiçao à la surprise générale pour le FC Porto.

Claudio Ranieri

Né le 20 octobre 1951 (65 ans) à Rome

Carrière de joueur : AS Rome (1973-74), US Catanzaro (1974-82), Calcio Catane (1982-84), US Palerme (1984-86)

Carrière d'entraîneur : Vigor Lamezia (1986-87), Campania PC (1987-88), Cagliari (1988-91), Naples (1991-93), Fiorentina (1993-97), Valence (2004-05), Parme (2007), Juventus (2007-09), AS Rome (2009-11), Inter Milan (2011-12), AS Monaco (2012-14), Sélection de la Grèce (2014), Leicester (2015-17).

Palmarès d'entraîneur : Serie B (Fiorentina, 1994), Coupe d'Italie (Fiorentina, 1996), Supercoupe d'Italie (Fiorentina, 1996), Coupe Intertoto (Valence, 1998), Coupe d'Espagne (Valence, 1999), Charity Shield (Chelsea, 2000), Supercoupe d'Europe (Valence, 2004), Ligue 2 (Monaco, Ligue 2), Premier League (Leicester, 2016).

