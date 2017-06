FC Nantes Entraîneur : Claudio Ranieri contacté

0

Le président du FC Nantes Waldemar Kita était invité ce vendredi soir sur la chaîne CNews, dans l'émission 20h Foot présentée par Pascal Praud.

Il a évidemment question pendant l'émission du départ de Sergio Conceiçao et surtout de sa succession. Concernant la fuite du Portugais, Waldemar Kita a rappelé que "je ne peux pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester avec nous".

A propos de la nomination de son successeur, le président des Canaris explique avoir reçu une quarantaine de candidatures et qu'il a aujourd'hui établi une short-list de 3-4 noms... liste où figure un nom prestigieux : Claudio Ranieri.

"Oui, il peut être dans cette short-list. J'ai essayé de le contacter et j'ai eu une réponse... On ne pense pas non plus qu'à lui, dans la liste il y a aussi un Portugais, et ça peut aussi être un entraîneur français, pourquoi pas."

Le nom de l'entraîneur italien, qui a entraîné Monaco il y a deux ans avant l'arrivée de Leonardo Jardim et a surtout réussi le miracle d'emmener Leicester jusqu'au titre de champion d'Angleterre, a forcément affolé les réseaux sociaux, les supporters du FC Nantes rêvant d'un grand nom pour prendre la tête des Canaris. A noter que le nom de Claudio Ranieri était aussi évoqué du côté de Saint-Etienne, avant d'être écarté.

Une chose est sure, qui dit grand nom dit dossier très difficile à boucler. Les prochains jours seront chargés pour les dirigeants nantais.

