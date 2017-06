FC Nantes Claudio Ranieri : "Nous avons un accord"

0

« Nous y sommes presque même si ce n’est pas encore officiel. Je n’ai pas encore signé mais il y a un accord avec le président », a déclaré Claudio Ranieri ce mercredi à la télévision italienne Mediaset Premium, alors qu’il se trouvait à Sienne, en Toscane, pour recevoir le prix du meilleur entraîneur européen.

« Je suis plein d’enthousiasme, le projet nantais et l’envie du président du club m’ont convaincu. Le centre de formation du FC Nantes est très performant et a sorti de grands joueurs tels que Marcel Desailly ou Didier Deschamps. Et il y a encore aujourd’hui beaucoup de jeunes de qualité. J’ai été frappé par le parcours de l’équipe la saison dernière. Ils étaient tout en bas du classement et, grâce au travail de Sergio Conceição, sont remontés jusqu’à la 7e place. Cette dynamique et ces résultats prouvent qu’un bon travail peut être fait ici. Bien sûr, les autres clubs de Ligue 1 vont se renforcer pendant l’intersaison mais nous essaierons d’avoir notre mot à dire. »

Les optimistes seront rassurés de lire que le technicien italien est bien motivé à l’idée de s’engager à Nantes et qu’il confirme avoir donné son accord à Waldemar Kita. Les esprits chagrins retiendront que le Romain de 65 ans n’a pas encore signé...

