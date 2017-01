FC Nantes Coach mental, Denis Troch décrypte la méthode Conceição

0

Denis Troch, l’ancien joueur et entraîneur -notamment du PSG-, a fondé Human Progress Center, une société qui a pour but d’optimiser le potentiel des sportifs, notamment sur le plan mental. Il explique les ressorts psychologiques de la révolution nantaise impulsée par Sergio Conceição.

Comment expliquez-vous la métamorphose opérée par l’arrivée de Conceição ?

Denis Troch : « Le premier ingrédient, c’est la rupture, le changement d’entraîneur qui responsabilise les joueurs. C’est ce qu’on appelle le choc psychologique. Après, les entraîneurs portugais sont pragmatiques et appliquent des basiques pour obtenir un résultat rapide. Conceição a renforcé la base défensive pour sécuriser l’équipe et lui donner de la confiance. »

Quelle est la méthode Conceição ?

« Il impose un cadre, avec une grosse charge de travail et des « non-négociables » tels que la pesée, le petit-déjeuner. En faisant cela, il marque son territoire. Il est arrivé dans un club qui avait peur et leur a dit : « Suivez-moi, je vais vous montrer comment faire ». Il ne se pose pas la question de savoir si ça plaît ou non. Il est en mission. »

