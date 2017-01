FC Nantes Sergio Conceiçao a bousculé les habitudes des joueurs

iffic

pas seulement!!!aussi de ceux qui foutaient rien et se la coulaient douce dans le club!!!de la cellule dite de recrutement que parait il il a virè!!!

de Kita,semble t'il à qui il ose vouloir imposer ses choix!(on verra le rèsultat)

des journaleux enfin qui sortis de leur ron ron et à qui visiblement cela ne plait pas,n'arrètent pas de balancer des bruits de couloir,histoire de le dèstabiliser,,???ou de le ramener dans le ""droit chemin""???d'ailleurs on aurait aimè que ces journaleux soient Plus critique quand le club alignait les dèfaites!!!

au fait ce que dit Rongier est juste et de bon sens!c'est ce que doit faire un coach!!!!!donc si c'est cela ""bousculer les habitudes"",on se demande ce qui se passait avant,,,,,???