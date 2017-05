FC Nantes Conceição au FC Porto, c’est niet pour Kita

0

En quelques mots, Waldemar Kita a vite fait de couper court à la rumeur envoyant Sergio Conceição au Portugal et plus précisément au FC Porto, une rumeur persistante ces derniers jours. Un rendez-vous entre l'entraîneur nantais, son agent et les dirigeants des Dragons aurait même eu lieu hier, selon la presse portugaise (particulièrement le journal Abola).

De quoi être inquiet, surtout que le coach nantais a joué au FC Porto entre 1996 et 1998 puis en 2004... mais « il a trois ans de contrat, assène le président Waledemar Kita. Il reste bien à Nantes. L’affaire est close. » Pour l'instant... Pour rappel, l'entraîneur nantais a prolongé son contrat avec le FC Nantes le 29 avril dernier.