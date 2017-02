FC Nantes Conceiçao avant l'OM : "On n'aura peut-être pas dix occasions..."

1

Alors que le FC Nantes reçoit l'Olympique de Marseille dimanche soir à la Beaujoire (coup d'envoi à 12 heures), Sergio Conceiçao s'attend à un match difficile :

"Il y a beaucoup de bonnes choses dans cette équipe de Marseille. Ils ne sont peut-être pas toujours réguiliers mais ils ont une dynamique intéressante. Et au niveau du jeu proposé, c'est une des meilleures équipes de France avec Monaco ! Je connais Rudi Garcia depuis son passage à Rome et il fait un travail magnifique à Marseille. De notre côté, il faudra avoir une base défensive solide, en espérant exploiter les points faibles de l'OM. Contre eux, on n'aura peut-être pas dix occasions, donc il faudra être efficace."

Pour cette rencontre importante pour les Canaris, qui pointent à la 15e place avec seulement deux points d'avance sur le 18e Angers (avec un match en retard à disputer contre Bastia), Sergio Conceiçao devra composer sans Amine Harit, suspendu, ni probablement Yacine Bammou qui ne s'est pas entraîné ce vendredi. Jules Iloki, qui était malade en début de semaine, a quant à lui repris avec le groupe ce vendredi.

Quant à Préjuce Nakoulma, il n'est toujours pas arrivé sur les bords de l'Erdre...

Retrouvez toute l'actualité des Canaris dans "Presse Océan". Un journal à télécharger en version numérique en cliquant ici