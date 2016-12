FC Nantes Conceiçao : "Ceux qui ne sont pas contents, qu'ils s'en aillent !"

13

A l'occasion de la conférence de presse de veille de match, entre le FC Nantes et Montpellier (le coup d'envoi aura lieu demain mercredi à 20h50), Sergio Conceiçao a tenu a réagir aux critiques de certains salariés du club, qui regrettent que le technicien portugais fonctionne en vas clos :

"Je suis employé de Nantes, je suis payé par le club et je vais le défendre à la mort. Je ne suis pas là pour mettre la merde dans le club. Dire que je ne dis pas bonjour et que je ne respecte pas les salariés du club, ce sont des mensonges car on m’a inculqué le respect de l’autre. Ce qui est mis dans les journaux ce sont des paroles de personnes à l’intérieur du club qui ne sont pas contentes. Et si on n’est pas content, on s’en va, on ne va pas chercher la merde ! Ça m’énerve ! Et je trouve ça normal d'échanger plus avec des personnes avec qui je travaille depuis six ans. Ça ne veut pas dire que les autres qui étaient là avant sont moins bien que les autres..."



Foot - L1 - Nantes : Conceiçao «Je suis énervé ! » par lequipe

