FC Nantes Conceição : " Je veux le meilleur pour moi et pour le club"

L'annonce de la prolongation de contrat de Sergio Conceição de deux ans - le technicien lusitanien sera désormais lié avec la Maison jaune jusqu'en 2020 - a (presque) éclipsé la victoire du FC Nantes face à Lorient, samedi soir à la Beaujoire (1-0, but de Sala).

Il faut dire que le maintien ou non de Conceição au FCN, qui s'était engagé à l'origine jusqu'en 2018, devenait le feuilleton de cette fin de saison. Le Portugais a vu sa cote de popularité grimper au fil des bons résultats enregistrés par le FCN. En moins de cinq mois, il a fait passer le club du président Kita de la 19e à la 8e place de Ligue 1 avec 10 victoires, 5 nuls et seulement 4 défaites en 19 matches de championnat.

Le suspense a donc pris fin samedi soir. L'avenir se dessinera donc avec le Portugais, qui pourrait enrôler quatre compatriotes pour étoffer le staff actuel, déjà composé de Siramana Dembélé (entraîneur adjoint), de Vitor Clara Santos e Motas Fernandes (préparateur physique) et Diamantino Tomé Figueiredo (entraîneur des gardiens de but). "On va construire quelque chose d'important ici, je pense, a déclaré samedi soir Conceição avant de prendre deux jours de repos dans son pays natal. Si j'ai eu des garanties ? Moi, je veux le meilleur pour moi et pour le club. C'est normal ".

