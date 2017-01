FC Nantes Conceição : "On ne va pas changer à cause du classement"

0

Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Nantes, est satisfait après le succès de son équipe (1-0, but de Sala) face à Caen, qui propulse les Canaris à la 11e place du classement de Ligue 1, mais il garde les pieds sur terre. " On est tous contents du travail que les joueurs, jour après jour, font avec nous, avec le staff., témoigne le technicien portugais. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de travailler et de croire au travail et d'avoir de la solidité dans le chemin qu'on veut prendre. On ne va pas changer à cause du classement. Ce qui est important, c'est d'atteindre notre objectif de rester en Ligue 1".